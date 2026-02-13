Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Upamecano predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov do roku 2030

Francúzsky obranca Dayot Upamecano. Foto: TASR/AP

O služby Upamecana malo údajne záujem niekoľko špičkových klubov, vrátane Paríža St. Germain či Realu Madrid.

Autor TASR
Mníchov 13. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Dayot Upamecano predĺžil zmluvu s nemeckým Bayernom Mníchov do roku 2030. Po dlhých rokovaniach to klub oznámil na svojej oficiálnej stránke.

„Dayot Upamecano je ďalšou kľúčovou postavou, s ktorou sa nám podarilo predĺžiť kontrakt. Dozrel na skvelého medzinárodného hráča,“ vyjadril sa na adresu 27-ročného obrancu športový riaditeľ Bayernu Max Eberl. Radosť z novej zmluvy neskrýval ani francúzsky reprezentant. „Máme skvelý tím, trénera a spolu máme veľké ciele,“ citovala jeho vyjadrenie agentúra DPA.

Francúz prestúpil k nemeckým majstrom z Lipska v roku 2021. O služby Upamecana malo údajne záujem niekoľko špičkových klubov, vrátane Paríža St. Germain či Realu Madrid.
