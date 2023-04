Uplynulá sezóna priniesla rast skokanského odvetvia, zaujali juniori

Bratislava 20. apríla (TASR) – Uplynulá lyžiarska sezóna priniesla rast slovenského skokanského odvetvia. Ročník 2022/23 bol prvý pod plnohodnotným patronátom Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) a v severských disciplínach zaujali najmä dorastenci Hektor Kapustík a Tamara Mesíková.



Pätnásťročný Kapustík obsadil na MSJ v kanadskom Whistleri 19. miesto v skokoch a 30. pozíciu v severskej kombinácii. Na svetovom šampionáte bol najmladší účastník a rovnako ako Mesíková navyše zaistil v marci pre Slovensko právo na štart vo Svetovom pohári. Podarilo sa mu to na Kontinentálnom pohári v Zakopanom, kde skončil na 27. a 23. mieste.



Najväčší úspech Mesíkovej je z EYOFu v Taliansku, kde vybojovala 9. miesto. Šesťkrát štartovala vo Svetovom pohári vrátane prvej edície silvestrovského turné v slovinskom meste Ljubno. "Skoky na lyžiach nám začali po dlhých rokoch fungovať a rásť. Dovolím si tvrdiť, že najperspektívnejšie juniorské družstvo máme v ZSL práve v skokoch na lyžiach," uviedol šéf sekcie severských disciplín Marián Baláž na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Podľa jeho slov už myslia aj na nadchádzajúce zimné olympijské hry v Cortine d'Ampezzo.



"V sekcii severského lyžovania je pre nás tento tím prioritný, ich perspektíva je obrovská a treba im vytvoriť čo najlepšie podmienky a usmerniť ich k dvom vrcholom. To sú MS 2025 v nórskom Trondheime a ZOH 2026. Povinnosťou zväzu a našej sekcie je, aby v roku 2025 a 2026 mohli ukázať svoj plný potenciál a v ďalšom olympijskom cykle boli nosným produktom ZSL," priblížil ambície sekcie severských disciplín Baláž. Samotných skokanov čaká o niekoľko týždňov začiatok prípravy na letnú časť ročníka. "Sezóna by sa mala začať začiatkom júla v Poľsku na Európskych hrách, ktoré organizuje Medzinárodný olympijský výbor. Potom nás čaká niekoľko podujatí FIS a nasleduje príprava na zimu. Začneme o dva až tri týždne," priblížil najbližšie plány Kapustík.



Samotnú prípravu komplikuje absencia skokanského mostíku na slovenskom území. Športovci preto musia za tréningom cestovať do okolitých krajín. "Infraštruktúra pre skoky je v katastrofálnom stave, nemáme ani jeden mostík a vidím tam obrovský hendikep. Musíme využívať mostíky v Poľsku, Českej republike a Rakúsku. V behu je to oveľa lepšie, v rámci lyžiarskych športov možno aj najlepšie," zhodnotil podmienky šéf sekcie. Spomedzi bežcov ocenil najviac výsledok sestier Barbory a Marianny Klementových na MS v Planici, kde obsadili v tímovom šprinte pätnáste miesto.



"Sezóna 2022/23 bola z pohľadu bežeckého lyžovania ešte trocha rozdrobená. Dosiahli sme veľmi cenný výsledok sestier Klementových ma MS v Planici. Najmä vzhľadom na to, že boli jediné neprofesionálne športovkyne. Chceme sa od toho odraziť aj do ďalšieho ročníka," zhodnotil Baláž. Vyzdvihol i organizáciu štyroch FIS pretekov na území Slovenska vrátane podujatia na Štrbskom Plese, ktoré bolo zároveň majstrovstvami Slovenska. To isté dejisko by mohlo v budúcej sezóne hostiť prvé spoločné majstrovstvá Slovenska a Česka, druhá možnosť je Nové Město na Moravě. Ďalší plán je vytvoriť jednotný juniorský tím, ktorý dostane od zväzu rovnocenné podmienky na prípravu.