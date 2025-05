Uplynulo 40 rokov od tragédie na štadióne Heysel

Brusel 29. mája (TASR) – Vo štvrtok 29. mája uplynulo presne 40 rokov od tragédie na štadióne Heysel v Bruseli. Fatálny incident sa odohral pred finále Európskeho pohára majstrov 1984/85 medzi Juventusom Turín a FC Liverpool.



Násilnosti vypukli približne hodinu pred výkopom medzi neutrálnou zónou a sektorom priaznivcov Liverpoolu. Po hádzaní predmetov a fyzických stretoch padol plot z pletiva, ktorý oddeľoval dve zóny. Medzi fanúšikmi nasledovali bitky, po ktorých sa dav pokúsil z neutrálnej zóny utiecť, no polícia mu zabránila vstúpiť na ihrisko aj opustiť sektor, čo vyvolalo tlačenicu so smrteľnými následkami. Priaznivci Liverpoolu natlačili dav na stenu, ktorá sa pod náporom zrútila. Niektorým ľuďom to umožnilo uniknúť, následkom pádu však zahynulo 39 osôb, väčšinou talianskych priaznivcov, a viac než 600 ľudí utrpelo zranenia.



Zápas sa napriek tragédii odohral, Juventus zvíťazil 1:0 po penalte Michela Platiniho. UEFA následne zakázala anglickým klubom účasť v európskych súťažiach na päť rokov, pričom Liverpoolu hrozili tri dodatočné. Zákaz pre „The Reds“ trval nakoniec dovedna šesť rokov. Štrnásť fanúšikov bolo odsúdených za neúmyselné zabitie a belgické orgány vrátane policajných veliteľov čelili obvineniam za zlyhanie v bezpečnostných opatreniach. Tragédia bola neskôr označená ako „najtemnejšia hodina v histórii súťaží UEFA“.



Napriek svojmu statusu národného štadióna Belgicka bol štadión Heysel pred finále EPM v roku 1985 vo veľmi zlom stave. Päťdesiatpäťročný štadión nebol niekoľko rokov dostatočne udržiavaný a veľké časti zariadenia doslova chátrali. Napríklad vonkajšia stena bola postavená zo škvárových blokov a fanúšikovia Liverpoolu bez vstupeniek boli videní, ako do tejto steny kopali diery, aby sa dostali dovnútra. V niektorých častiach štadióna bol iba jeden turniket a priaznivci tvrdili, že ich nepreverovali ani nevyžadovali lístky. Vtedajší prezident Juventusu Giampiero Boniperti i výkonný riaditeľ Liverpoolu Peter Robinson žiadali UEFA o zmenu dejiska. Tá však odmietla prehodnotiť svoje rozhodnutie a neskôr sa zistilo, že inšpekcia únie na bruselskom štadióne trvala len polhodinu. Na účely belgickej reprezentácie sa štadión využíval do roku 1990, keď UEFA zakázala Belgicku usporiadať európske finále na minimálne desať rokov. V roku 1994 bol Heysel prestavaný a premenovaný na Štadión kráľa Baudouina.



Na pamiatku obetí bolo po tragédii odhalených niekoľko pamätníkov v Taliansku i Anglicku. Okrem iných aj na štadióne Anfield, kde v roku 2010 odhalili tabuľu venovanú fanúšikom Juventusu, a pamätník v sídle Juventusu v Turíne.



Od roku 1985 sa Juventus stretol s Liverpoolom po prvý raz vo štvrťfinále Ligy majstrov v ročníku 2004/05. Liverpoolski fanúšikovia vytvorili transparent „amicizia“ (priateľstvo), ktorý Juventus prijal zmiešanými reakciami. Niektorí fanúšikovia tlieskali, iní sa otočili chrbtom. V odvete v Turíne prišlo k stretom fanúšikom a počas duelu sa objavili transparenty pripomínajúce katastrofy Heysel a Hillsborough v Sheffielde, kde v roku 1989 po zrútení tribúny zahynulo na mieste 94 ľudí v stretnutí semifinále Anglického pohára FA medzi Liverpoolom a Nottinghamom.



Pri príležitosti 40. výročia od tragédie na štadióne Heysel plánuje Liverpool odhaliť nový pamätník. Belgické médiá informovali o filmovom spracovaní udalostí, ktoré by malo vyjsť budúci rok.