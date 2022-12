Úradník získal druhýkrát ocenenie Chodec roka

Bratislava 30. decembra (TASR) - Ocenenie Chodec roka 2022 získal Miroslav Úradník z banskobystrickej Dukly. Zverenec trénerov Martina Pupiša a Ľuboša Machníka dostal v tradičnej ankete chodeckej sekcie Slovenského atletického zväzu (SAZ) 162 bodov a zvíťazil suverénne pred klubovými kolegami Michalom Morvayom (113) a Dominikom Černým (99). Len o jeden bod za "bronzovou" pozíciou sa umiestila najlepšia z chodkýň Hana Burzalová.



"Úradníkov triumf bol jasný, na všetkých anketových lístkoch sa jeho meno objavilo na prvej priečke," uviedol pre web atletika.sk šéftréner chodeckej sekcie SAZ Roman Benčík. Dvadsaťšesťročný Úradník vyhral anketu po druhý raz v kariére, predtým triumfoval v roku 2019. Vlani aj predvlani obsadil druhú priečku za olympijským víťazom na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matejom Tóthom.



Úradník bol na všetkých vrcholných podujatiach zo slovenských chodcov najlepší. Na marcových MS tímov v ománskom Maskate skončil na 35 km sedemnásty, na júlových MS v americkom Eugen bol v rovnakej disciplíne 21., pričom časom 2:31:16 h si utvoril osobný rekord a len o 42 sekúnd zaostal za slovenským rekordom Mateja Tótha. V auguste si na ME v Mníchove vybojoval na 35 km 6. miesto. V roku 2022 si zlepšil aj osobné maximá na 1 míľu (5:48,36), 5000 m vonku (19:31,07) i v hale (19:54,07) a na ceste na 10 km (40:50). V koncoročných európskych tabuľkách ma na 35 km patrí 16. mesto (2:31:16).



"Ocenenie chodec roka si veľmi vážim, je to pre mňa pekná bodka za úspešnou sezónou 2022," konštatoval Úradník. "Ďakujem všetkým za hlasy. Budem sa snažiť pracovať na sebe tak, aby som dosiahol ešte lepšie výsledky, a aby sme sa z nich mohli spoločne tešiť. Spolu s tímom ľudí, ktorý sa o mňa stará, urobíme všetko pre to, aby sme spoločne siahli na čo najvyššie možné pozície. To je môj sen a preň urobím maximum," dodal pre web SAZ.



Ocenenie pre najlepšieho trénera roka získalo duo Martin Pupiš - Ľuboš Machník, ktoré pripravovalo Miroslava Úradníka. Prvenstvo v kategórii mládeže obhájila Terézia Kurucová zo ŠK ŠOG Nitra, 5. v chôdzi na 5000 m na ME do 18 rokov v Jeruzaleme, 29. v chôdzi na 10.000 m na juniorských MS v Cali. Zverenka Petra Mečiara, ktorý získal najviac bodov v hlasovaní o najlepšieho mládežníckeho chodeckého trénera, si zlepšila osobné rekordy na ceste na 5 km (23:51) a 10 km (48:55) a na ovále na 5000 m (23:43,38). V ankete Chodec roka 2022 hlasovalo 27 trénerov, pretekárov, rozhodcov a novinárov.







ANKETA CHODEC ROKA 2022



DOSPELÍ: 1. Miroslav Úradník 162, 3. Michal Morvay 113, 3. Dominik Černý 99, 4. Hana Burzalová 98, 5. Ema Hačundová 66, 6. Klaudia Žárska 15, 7. Milan Rízek 4, 8. Terézia Kurucová 1



MLÁDEŽ (ročník 2000 a mladší): 1. Terézia Kurucová 72, 2. Jakub Bátovský 37, 3. Hana Burzalová 23, 4. Petra Kusá 16, 5. Tomáš Mencel 7, 6. Lukáš Rosenbaum 5, 7. Karin Devaldová 1



TRÉNER/DOSPELÍ: 1. Martin Pupiš/Ľuboš Machník 56 (13x na 1. mieste), 3. Roman Benčík/Ľuboš Machník 56 (9x na 1. mieste), 3. Matej Spišak 32, 4. Ľuboš Machník 6, 5. Henrieta Rusnáková 2



TRÉNER/MLÁDEŽ: 1. Peter Mečiar 61, 2. Miloš Bátovský 41, 3. Pavol Zemko/Zuzana Zemková 29, 4. Roman Benčík/Ľuboš Machník 18, 5. Juraj Benčík 9, 6. kolektív trénerov ŠK BCF Dukla B. Bystrica 2, 7. Henrieta Rusnáková 1