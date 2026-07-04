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Úradujúceho šampióna New York Knicks posilní Drummond

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Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Drummond sa v tíme pokúsi zaceliť dieru na pozícii pivota po odchode Mitchella Robinsona do Bostonu.

Autor TASR
New York 4. júla (TASR) - Americký basketbalista Andre Drummond bude v budúcej sezóne NBA hrať za úradujúceho šampióna ligy New York Knicks. S tímom sa dohodol na ročnej zmluve v hodnote 3,9 milióna dolárov.

Drummond sa v tíme pokúsi zaceliť dieru na pozícii pivota po odchode Mitchella Robinsona do Bostonu. Tridsaťdvaročný veterán strávil uplynulé dve sezóny vo Philadelphii a mal priemer 6 bodov a 8 doskokov na zápas. Informoval portál ESPN.
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