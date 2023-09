Úradujúci majstri sveta vo footgolfe sa predstavia na Slovak Open 2023

Bratislava 7. septembra (TASR) - Na 9. ročníku najprestížnejšieho medzinárodného footgolfového turnaja na Slovensku sa predstavia aj dvaja úradujúci majstri sveta v kategórii jednotlivcov - Slovenka Lucia Čermáková a Maďar Bencze Bacskai. Podujatie Slovak Footgolf Open 2023 sa uskutoční od piatku do nedele na golfovom ihrisku v kaštieli Bernolákovo.



Slovak Open tradične organizuje Slovenská footGolfová asociáca a vo svetovom renkingu je podujatie označené ako bodovo druhý najvyšší turnaj svetovej tour - World Tour FIFG 500. Výsledky sa započítavajú do svetového, európskeho i slovenského rebríčka. Na turnaji sa zúčastní viac ako 170 hráčov zo 16 medzinárodných asociácií.



Zo zahraničných hráčov budú ťahákmi viacnásobný víťaz svetovej tour Benjamin Clarke z Veľkej Británie, či ďalší svetový šampión z Maďarska Béla Lengyel. Obhajovať minuloročné víťazstvo na Slovak Open bude jeho krajan Bacskai. Z bývalých víťazov podujatia sa predstavia slovenskí medailisti z MS a ME Tomáš Bartko, Dušan Vangel, Tomáš Kikuš, Martin Šimončič a Michal Dian. Každý deň sa bude v Bernolákove hrať od 9.00 h.