Úradujúci majstri z Nitry zdolali Zvolen 3:2

Tipos extraliga - 4. kolo:



HK Nitra - HKM Zvolen 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)



Góly: 1. Cotton (Pobežal, Lacka), 45. Pobežal (Okoličány), 53. Lacka (Alger) – 20. Halbert (Olson), 29. Kudrna (Hecl). Rozhodovali: Štefik, Výleta - Kacej, Tichý, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3043 divákov







Nitra: Kašík – Cotton, Mezei, Auk, Hain, Vitaloš, Stacha, Fatul, Bača – Csányi, Bajtek, Buček – Alger, Bubela, Jackson – Lacka, Pobežal, Okoličány – Bačo, Chrenko, Nemec



Zvolen: Kantor – Bindulis, Halbert, Hudec, Oligny, Beňo, Robertson – Hecl, Sheehy, Kudrna – R. Bondra, Olson, Zuzin – Marcinek, Jendek Mišiak - Kukuča, Senčák, Macek

hlasy po zápase:



Ivan Švarný, asistent trénera Nitry: "Bol to veľmi rýchly a dynamický duel s veľa osobnými súbojmi. Bolo to atraktívne pre divákov. Ja si myslím, že výborne prevedenie našich špeciálnych tímov v oslabovke aj presilovke. Trochu sa nám nevydaril záver, ale dotiahli sme to do konca. Nemuseli sme urobiť icing, ale brankár nás podržal. Myslím si, že zaslúžene zostali tri body doma."



Martin Štrba, tréner Zvolena: "Zápas mal vynikajúcu úroveň, no mne sa to moc dobre nehodnotí, keďže sme prehrali. Stretli sa výborné tímy so skvelými brankármi. Žiaľ, znovu nás zradili špeciálne formácie. Už niekoľký duel sme prehrali na základe toho, že sme nepremenili presilovky a inkasujeme v oslabeniach."

Nitra 27. septembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom stretnutí 4. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 3:2. Úradujúci majstri zaznamenali tretiu výhru v novom ročníku a s deviatimi bodmi sa posunuli na tretie miesto v tabuľke, Zvolen má na konte iba tri a patrí mu 10. priečka.Nitrania nastúpili ešte bez čerstvej posily kanadského útočníka Bretta Ritchieho, ktorý odohral v zámorskej NHL viac ako 400 duelov. Chýbal aj center elitného útoku Sahir Gill, avšak práve novozložená prvá trojica sa zaslúžila o otvárací presný zásah, keď po faule na Karola Csáyniho využil presilovú hru po 54 sekundách obranca Alex Cotton. Prostredná časť priniesla viacero príležitostí na oboch stranách, no presadil sa len hosťujúci kapitán Andrej Kudrna. Na začiatku tretieho dejstva vyrovnal Tomáš Pobežal a oba tímy túžili po zisku troch bodov. Pre Nitru ich zabezpečil v 54. minúte výstavným zakončením Jakub Lacka.