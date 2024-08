Úradujúci víťazi Boston Celtics odštartujú novú sezónu proti NY Knicks

New York 16. augusta (TASR) - Úradujúci víťazi basketbalovej NBA Boston Celtics odštartujú novú sezónu domácim zápasom proti New Yorku Knicks. Los Angeles Lakers budú hostiť Minnesotu Timberwolves. Základná časť 79. ročníka zámorskej profiligy začne týmito zápasmi v utorok 22. októbra a skončí sa 13. apríla 2025.



Celtics vyvesia 18. majstrovský transparent NBA tesne predtým, než sa stretnú s Knicks v súboji dvoch najvyššie nasadených tímov Východnej konferencie v play off. LeBron James z Los Angeles Lakers začne svoju 22. sezónu v zámorskej profilige duelom proti Minnesote. Tá má za sebou najlepší ročník po 20 rokoch, keď postúpila do finále Západnej konferencie.



Play off NBA sa začne 19. apríla po zápasoch play in, ktoré sú na programe 15. až 18. apríla. Finále odštartuje 5. júna. Každý tím odohrá 82 zápasov základnej časti.



Víťazi Západnej konferencie z Dallasu s novým rozohrávačom Klayom Thompsonom privítajú na domácej palubovke San Antonio. V ten istý večer Shai Gilgeous-Alexander a Oklahoma City Thunder zavítajú k úradujúcemu najužitočnejšiemu hráčovi NBA Nikolovi Jokičovi a Denveru Nuggets.