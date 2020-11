Úrady stopli ME hádzanárok v Nórsku, zrejme budú celé v Dánsku

Oslo 16. novembra (TASR) - Decembrové majstrovstvá Európy hádzanárok sa neuskutočnia v Nórsku. Pôvodne mala krajina hostiť šampionát spoločne s Dánskom, no pre pandémiu koronavírusu nórske zdravotnícke úrady podujatie stopli.



Nórska hádzanárska federácia (NHF) pracuje na presunutí celých ME do Dánska. Podľa jej stanoviska rokujú o finančných a praktických riešeniach. "Snažili sme sa zo všetkých síl, aby sa majstrovstvá mohli konať aj u nás. Teraz je však jasné, že to nebude možné a musíme to rešpektovať. Sme vďační za spoluprácu s Dánmi a Európskou hádzanárskou federáciou," uviedol na webe NHF jej prezident Kare Geir Lio.