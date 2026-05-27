Úrady v USA plánujú vyšetriť ceny vstupeniek na zápasy
Podľa agentúry DPA budú zástupcov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) spovedať generálni prokurátori, ktorí si budú pýtať špecifické detaily ohľadne vstupeniek.
Autor TASR
New York 27. mája (TASR) - Úrady v amerických štátoch New York a New Jersey plánujú vyšetriť ceny vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale. Dôvodom podľa nich je umelé navyšovanie cien a klamlivé informácie smerom k fanúšikom.
Podľa agentúry DPA budú zástupcov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) spovedať generálni prokurátori, ktorí si budú pýtať špecifické detaily ohľadne vstupeniek. Problémom boli totiž mylné informácie o lokalite zakúpených lístkov, respektíve verejné vyhlásenia pod hlavičkou FIFA, ktoré mali za dôsledok navýšenie cien vstupeniek. Dopytovať sa budú aj na variabilné nacenenie počas rôznych fáz predaja.
