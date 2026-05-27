Streda 27. máj 2026
Úrady v USA plánujú vyšetriť ceny vstupeniek na zápasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York 27. mája (TASR) - Úrady v amerických štátoch New York a New Jersey plánujú vyšetriť ceny vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale. Dôvodom podľa nich je umelé navyšovanie cien a klamlivé informácie smerom k fanúšikom.

Podľa agentúry DPA budú zástupcov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) spovedať generálni prokurátori, ktorí si budú pýtať špecifické detaily ohľadne vstupeniek. Problémom boli totiž mylné informácie o lokalite zakúpených lístkov, respektíve verejné vyhlásenia pod hlavičkou FIFA, ktoré mali za dôsledok navýšenie cien vstupeniek. Dopytovať sa budú aj na variabilné nacenenie počas rôznych fáz predaja.
