Urban s Macháčom pomôžu Slovákom v baráži o MS proti Ukrajine
Úspech v prvom kole baráže proti Ukrajine by Slovákov posunul do druhého a zároveň posledného barážového kola MS 2027, ktoré by odohrali v máji proti Severnému Macedónsku.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Už túto nedeľu 15. marca odštartuje slovenská mužská hádzanárska reprezentácia v Šamoríne prípravu na prvé kolo baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027. Jej súperom bude Ukrajina. Prvý zápas odohrá v stredu 18. marca v nemeckom Bensheime, odvetu v nedeľu 22. marca v Považskej Bystrici so začiatkom o 13.00 h.
„Chýba nám niekoľko dôležitých hráčov, ktorých trápia zranenia – Marek Hniďák, Sergej Petryčenko, Marko Jurkovič, Mikuláš Kucsera aj Matúš Moravčík. Do nominácie sme vyberali z tých, ktorí sú k dispozícii a zdravotne v poriadku. Veľmi rád by som ich vyberal z kompletného kádra, ale žiaľ, opäť musím len akceptovať aktuálnu situáciu. Hráči, ktorých sme nominovali, majú našu plnú dôveru,“ uviedol pre slovakhandball tréner Fernando Gurich, ktorému sa na baráž proti Ukrajine vrátili kľúčoví hráči. Prvým z nich je Lukáš Urban. Po dvoch operáciách kolena už môže ísť do plnej záťaže. „Lukáš je na palubovke lídrom nášho tímu. Chýbal nám na viacerých reprezentačných zrazoch, ale už je späť a pripravený pomôcť slovenskému tímu. Som veľmi rád, že sme ho mohli nominovať a že budeme spolupracovať na blížiacej sa reprezentačnej akcii.“ Druhým návratom po komplikovanom zranení kolena je comeback pivota Šimona Macháča. „Šimon sa vracia po zranení. Som si istý, že nám pomôže na palubovke aj v šatni. Jeho bojovnosť nášmu tímu vždy pomáha.“
Úspech v prvom kole baráže proti Ukrajine by Slovákov posunul do druhého a zároveň posledného barážového kola MS 2027, ktoré by odohrali v máji proti Severnému Macedónsku. „Očakávam dva náročné zápasy. Ukrajina je komplexným tímom so silnou obranou a prepracovanými rýchlymi útokmi. Má špičkových hráčov v obrane i v útoku a kvalitnú spoluprácu s pivotom. Musíme byť sústredení a pripravení na náročnú skúšku. Hráčom verím. Pracujeme na tom, aby sme boli pripravení čo najlepšie," dodal na adresu súpera tréner slovenského národného tímu.
Odvetný domáci zápas v Považskej Bystrici bude mať bez ohľadu na výsledok silné emócie, keďže bude posledný v kariére pre nášho kapitána Ľubomíra Ďuriša. „Je to hráč, ktorého chce mať v tíme každý tréner. Líder, bojovník, inteligentný hádzanár a skvelý spoluhráč. Takto by som v superlatívoch mohol pokračovať a rozprávať o Ľubovi hodiny. Do národného tímu sa vrátil, lebo je pripravený pomôcť Slovensku, nie preto, aby bol s nami naposledy. Je vzorom aj v správaní - čo znamená reprezentovať Slovensko. Som si istý, že v Považskej Bystrici to budú silné emócie. Dúfam, že nám pomôže tiež podpora od fanúšikov, budeme ju veľmi potrebovať. Najskôr treba zo seba vydať na palubovke to najlepšie, uspieť v zápase a potom sa pripravíme na emócie, ktoré budú lomcovať celou halou,“ dodal Gurich.
Nominácia Slovenska na barážové zápasy proti Ukrajine:
brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok/HUN), Matúš Mitošinka (Tatran Prešov), Michal Martin Konečný (SC Ferlach/AUS),
pivoti: Šimon Macháč (MŠK Považská Bystrica), Marek Páleš (HK Bojnice), Jakub Petržela (Sandefjord Hndball/NOR)
spojky: Ľubomír Ďuriš, Marek Štefina (obaja MŠK Považská Bystrica), Martin Potisk (Meshkov Brest/BLR), Jakub Prokop (BM Torrelavega/ESP), Vladimír Ratkovský (SKKP Handball Brno/CZE), Jakub Kravčák, Lukáš Urban (obaja Tatran Prešov), Tomáš Smetánka (HK Bojnice), Samuel Valent (MHC Štart Nové Zámky), Jakub Féder (Stralsunder HV/GER),
krídelníci: Erik Fenár (Tatran Prešov), Lukáš Péchy (MŠK Považská Bystrica), Juraj Briatka (HK Agro Topoľčany), Adam Dopjera (One Veszprém/HUN).
Najbližší program slovenského reprezentačného tímu mužov:
streda 18.3.2026 Ukrajina – Slovensko od 19.30 h v Bensheime
nedeľa 22.3.2026 Slovensko – Ukrajina od 13.00 h v Považskej Bystrici
