Urblík putuje z DAC Dunajská Streda na hosťovanie do Győru

Dunajská Streda 17. januára (TASR) - Talentovaný slovenský futbalový obranca Norbert Urblík sa z DAC Dunajská Streda vracia do Győru. Odchovanec maďarského druholigového klubu prišiel do tímu Niké ligy v lete minulého roka, no pribrzdilo ho vážne zranenie kolena. Teraz sa presunie naspäť do Győru na hosťovanie do konca sezóny.



"Žiaľ, uplynulý polrok nedopadol podľa mojich predstáv, utrpel som počas neho až tri zranenia. Očakával som niečo iné, ale teraz som už v poriadku a záujem Győru o môj návrat ma potešil. Mojou prioritou pre najbližšiu jar bude návrat do formy. Spravím všetko pre to, aby som sa prebojoval do základnej zostavy ETO a v lete so mnou mohli počítať aj v DAC," uviedol 19-ročný Urblík, ktorý sa s Győrom pokúsi vybojovať postup do najvyššej maďarskej súťaže. Tímu patrí po jeseni druhá priečka v tabuľke.