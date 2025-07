Urminský ide zo St. Mirrenu na hosťovanie do severoírskeho Glentoranu

Belfast 28. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Peter Urminský posilnil účastníka severoírskej najvyššej súťaže FC Glentoran. Kmeňový hráč škótskeho FC St. Mirren odišiel do Belfastu na ročné hosťovanie.



Glentoran opustil maďarský brankár Daniel Gyollai, ktorého by mal nahradiť práve dvadsaťšesťročný Slovák. Hráčom St. Mirrenu je od januára 2020, odvtedy nastúpil v ich drese iba na štyri zápasy. Odchovanec trnavského futbalu si však na ostrovoch vyskúšal hosťovania v druhej a tretej najvyššej škótskej lige. Teraz prichádza posilniť účastníka NIFL Premiership, ktorý v uplynulej sezóne obsadil konečnú 3. priečku.



„Je to pre mňa vynikajúca príležitosť zabojovať o pozíciu jednotky v kvalitnej súťaži. Je to jeden z najväčších klubov v krajine. Bolo mi povedané, že ak dám zo seba všetko, fanúšikovia ma budú neustále podporovať,“ povedal niekdajší mládežnícky reprezentant Slovenska pre oficiálny web klubu.