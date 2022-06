Urugajčan Godin skončil v brazílskom Mineiru už po deviatich zápasoch

Sao Paulo 21. júna (TASR) - Uruguajský futbalový obranca Diego Godin predčasne ukončil svoj kontrakt v brazílskom klube Atletico Mineiro. Za päť mesiacov za neho odohral iba deväť stretnutí. Zmluva mu platila do konca tohto roka.



Tridsaťšesťročný Godin prišiel do Mineira v januári z talianskeho Cagliari. Jeho ďalšie kroky by podľa brazílskych médií mali smerovať do argentínskeho klubu Velez Sarsfield, kde by mohol dostať viac herného času v príprave na tohtoročné MS v Katare. Uruguaj tam bude hrať v základnej H-skupine s Portugalskom, Kórejskou republikou a Ghanou. Informovala agentúra AP.