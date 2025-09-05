< sekcia Šport
Uruguaj, Kolumbia a Paraguaj postúpili na šampionát
Uruguaj spečatil svoj postup domácim triumfom 3:0 nad Peru, Kolumbia po rovnakom výsledku s Bolíviou.
Autor TASR,aktualizované
Buenos Aires 5. septembra (TASR) - Futbalisti Uruguaja, Kolumbie a Paraguaja si zaistili postup na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade v zápasoch predposledného 17. kola juhoamerickej kvalifikácie v noci na piatok. Pripojili sa k trojici s už istým postupom Argentína, Brazília a Ekvádor. Pred posledným 18. kolom je tak známych všetkých šesť priamo postupujúcich, o jednu miestenku do interkontinentálnej baráže zabojuje ešte Venezuela a Bolívia.
Uruguaj spečatil svoj postup domácim triumfom 3:0 nad Peru, Kolumbia po rovnakom výsledku s Bolíviou. Paraguaju stačila aj domáca remíza 0:0 s Ekvádorom. Na svetovom šampionáte sa predstaví prvýkrát od roku 2010. Už istý víťaz kvalifikácie Argentína nemal pochopenie pre postupové snaženie Venezuely a triumfoval 3:0. Na štadióne Mas Monumental pred 80.000 divákmi rozvlnil dvakrát sieť Lionel Messi, pre 39-ročného osemnásobného držiteľa Zlatej lopty išlo pravdepodobne o posledný súťažný zápas na domácej pôde v reprezentačnom drese.
