Uruguaj potvrdil prvenstvo v céčku, USA vypadlo v skupine Copa America

Copa America - C-skupina



/Orlando/:



Bolívia - Panama 1:3 (0:1)



Góly: 69. Bruno Miranda - 22. Fajardo, 79. Guerrero, 90.+1 Yanis







/Kansas City/:



USA - Uruguaj 0:1 (0:0)



Gól: 66. M. Olivera







konečná tabuľka:



1. Uruguaj 3 3 0 0 9:1 9*



2. Panama 3 2 0 1 6:5 6*



---------------------------------



3. USA 3 1 0 2 3:3 3



4. Bolívia 3 0 0 3 1:10 0







* - postup do štvrťfinále

Kansas City 2. júla (TASR) - Futbalisti Uruguaja potvrdili stopercentnú bilanciu v základnej C-skupine kontinentálneho šampionátu Copa America v USA. V Kansas City zdolali domácu reprezentáciu 1:0 gólom Mathiasa Oliveru a do štvrťfinále sa dostali z prvého miesta. Z druhej priečky postúpila Panama, ktorá triumfovala nad Bolíviou 3:1.Rozhodujúci moment prišiel v 66. minúte, keď sa presadil obranca Mathias Olivera. Opakované zábery ukázali, že Olivera bol pri prvom kontakte Ronalda Arauja s loptou v ofsajde, ale napriek dlhému skúmaniu VAR peruánsky rozhodca Kevin Ortega rozhodol, že gól platí. Uruguaj tak prvýkrát od roku 1959 vyhral tri zápasy v skupine. Tímu chýbal pre suspendáciu na lavičke tréner Marcelo Bielsa, nahradil ho jeho asistent Pablo Quiroga. Vo štvrťfinále sa stretnú s druhým tímom z D-skupiny.Domáci po prehre s Panamou (1:2) nezískali bod ani proti favoritovi a na turnaji končia. Prvýkrát v histórii organizátor nepostúpil zo skupinovej fázy. "Vieme, že sme schopní predviesť lepšie výkony, ale na tomto šampionáte sme to neukázali. Mali sme si počínať lepšie. Prehodnotíme celý turnaj a potom zistíme, kde sme zlyhali," povedal kormidelník Gregg Berhalter podľa agentúry AFP a vyjadril sa aj ku gólovej situácii súpera: "Nerozumiem tomu, mám pocit, že pravidlo o ofsajde poznám celkom dobre. Je to sklamanie."Američania potrebovali bodovať, no mohlo im k postupu pomôcť aj zaváhanie Panamy. Mužstvo Thomasa Christiansena však v Orlande potvrdilo triumf nad hostiteľmi turnaja a Bolíviu zdolalo rozdielom dvoch gólov. V 79. minúte Eduardo Guerrero upravil na 2:1 a v závere potvrdil víťazstvo Cesar Yanis. Panama sa vo štvrťfinále stretne s víťazom D-skupiny.