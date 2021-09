Uruguaj v kvalifikácii na ME 2022 zdolal Bolíviu

juhoamerická kvalifikácia MS 2022:



Argentína - Brazília - nedohrali







Ekvádor - Čile 0:0



ČK: 63. Sornoza (Ekvádor)







Paraguaj - Kolumbia 1:1 (1:0)



Góly: 40. Sanabria - 53. Cuadrado (z 11 m)







Uruguaj - Bolívia 4:2 (2:0)



Góly: 15. a 67. De Arrascaeta (druhý z 11 m), 31. Valverde, 47. Alvarez - 59. a 84. Moreno (druhý z 11 m)







Peru - Venezuela 1:0 (1:0)



Góly: 35. Cueva, ČK: 38. Rincon (Venezuela)







tabuľka:



1. Brazília 7 7 0 0 17:2 21



2. Argentína 7 4 3 0 12:6 15



3. Ekvádor 8 4 1 3 16:10 13



4. Uruguaj 8 3 3 2 12:10 12



5. Kolumbia 8 2 4 2 13:15 10



6. Paraguaj 8 1 5 2 7:10 8



7. Peru 8 2 2 4 8:15 8



8. Čile 8 1 4 3 8:9 7



9. Bolívia 8 1 3 4 12:19 6



10. Venezuela 8 1 1 6 4:13 4



Sao Paulo 6. septembra (TASR) - Futbalisti Uruguaja zvíťazili v 8. kole juhoamerickej kvalifikácie MS 2022 nad Bolíviou 4:2. Domáci duel zvládli aj napriek absencii ofenzívnych ťahúňov Luisa Suareza a Edinsona Cavaniho. V tabuľke patrí "Urus" tretia priečka so ziskom 12 bodov, predposledná Bolívia ich v doterajšom priebehu nazbierala šesť. V ďalších zápasoch Ekvádor remizoval s Čile 0:0, Paraguaj s Kolumbiou 1:1 a Peru zdolalo Venezuelu 1:0.Nedeľňajší šláger medzi Brazíliou a Argentínou prerušili už po siedmich minútach pre spor okolo porušenia pandemických opatrení, týkajúcich sa štvorice hráčov hostí. Zápas nedohrali a o jeho osude rozhodne Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).informovala agentúra AFP. Podľa agentúry AP odišli hráči Argentíny z ihriska a na sociálnej sieti reprezentácia informovala, že v stretnutí nebude pokračovať.Strešná organizácia juhoamerického futbalu CONMEBOL neskôr v oficiálnom stanovisku uviedla, že zápas bol prerušený na základe rozhodnutia hlavného arbitra a o jeho osude rozhodne FIFA:Zásah úradníkov sprevádzaných políciou vyvolal spor týkajúci sa štvorice argentínskych hráčov z britských klubov - Emiliana Buendiu, Emiliana Martineza (obaja Aston Villa), Cristiana Romera a Giovaniho Lo Celsa (obaja Tottenham Hotspur). Romero, Lo Celso i Martinez nastúpili do zápasu v základnej zostave hostí.Spomínaná štvorica uviedla podľa brazílskych úradov pri vstupe do krajiny nepravdivé informácie. Pre prichádzajúcich z Veľkej Británie, Indie a Juhoafrickej republiky platia špeciálne podmienky, okrem iného 14-dňová karanténa po príchode do krajiny.citovala agentúra DPA vyhlásenie zdravotníckeho úradu Anvisa. Úrad má však k dispozícii informácie, podľa ktorých sa štvorica hráčov v danom období zdržiavala v Británii a neinformovala o tom.informovala vo vyhlásení Anvisa.Podľa šéfa brazílskej zdravotníckej agentúry Antonia Barru Torresa čaká kvarteto argentínskych hráčov pokuta a deportácia z krajiny pre nedodržanie pandemických opatrení. Štvorici úrady nariadili ešte pred duelom karanténu, no hráči ju nerešpektovali a traja z nich napokon do zápasu nastúpili.