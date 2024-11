Uruguaj zdolal Kolumbiu 3:2 a poskočil na druhé miesto

juhoamerická kvalifikácia MS 2026 - 11. kolo:



Uruguaj - Kolumbia 3:2 (0:1)

Góly: 57. Sanchez (vlastný), 60. Aguirre, 90.+11 Ugarte - 31. Quintero, 90.+6 Gomez



Peru - Čile 0:0

Montevideo 16. novembra (TASR) - Futbalisti Uruguaja vyhrali v stretnutí 11. kola juhoamerickej kvalifikácie MS 2026 nad Kolumbiou 3:2 a dostali sa na druhú priečku tabuľky o skóre pred svojho súpera. Na lídra Argentínu strácajú oba tímy tri body. O triumf domácich sa v dramatickom závere postaral Manuel Ugarte gólom v jedenástej minúte nadstaveného času.Uruguaj ukončil šnúru štyroch zápasov bez víťazstva v kvalifikácii. "Bolo nevyhnutné opäť bodovať naplno. Bez ohľadu na spôsob, akým sa to stalo. V závere to bolo naozaj vzrušujúce. Ideme správnym smerom," vyhlásil Marcelo Bielsa, tréner Uruguaja. Jeho tím prišiel o náskok 2:1 v šiestej minúte nadstavenia, keď v drese Kolumbie vyrovnal striedajúci Andres Gomez, no Ugarte sa napokon stal hrdinom večera.V druhom stretnutí Peru remizovalo v Lime s Čile 0:0, oba tímy sú na chvoste tabuľky. Priamy postup na MS 2026 v USA. Mexiku a Kanade si vybojuje prvých šesť tímov.1. Argentína 11 7 1 3 20:7 222. Uruguaj 11 5 4 2 16:8 193. Kolumbia 11 5 4 2 15:9 194. Brazília 11 5 2 4 16:10 175. Ekvádor 11 5 4 2 10:4 166. Paraguaj 11 4 4 3 6:5 167. Venezuela 11 2 6 3 9:11 128. Bolívia 11 4 0 7 11:25 129. Peru 11 1 4 6 3:14 710. Čile 11 1 3 7 5:18 6/Ekvádoru odrátali tri body - pozn./