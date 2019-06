Uruguaj zvíťazil v úvodnom dueli v C-skupine nad Ekvádorom

Oscar Cardozo (vľavo) z Paraguaja sa teší po góle so spoluhráčom Miguelom Almironom v zápase B-skupiny na 46. ročníku juhoamerického šampionátu Copa America Paraguaj - Katar 16. júna 2019 v Riu de Janeiro. Foto: TASR/AP

Copa America

B-skupina



Rio de Janeiro



Paraguaj - Katar 2:2 (1:0)



Góly: 4. Cardozo (11 m), 55. González – 68. Alí, 76. Rojas





C-skupina



Brasilia



Uruguaj - Ekvádor 4:0 (3:0)



Góly: 6. Lodeiro, 33. Cavani, 45. Suárez, 78. Mina (vlaśtný), ČK: 24. Quinteros (Ekv.)

Sao Paulo 17. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaja úspešne vstúpili do 46. ročníka Copa America, V úvodnom zápase v C-skupine zdolali Ekvádor presvedčivo 4:0. O osude stretnutia na štadióne v Brasilii rozhodli už v prvom polčase, keď si vypracovali trojgólový náskok. Ekvádorčania dohrávali od 24. minúty bez vylúčeného Joseho Quinterosa, ktorý najskôr dostal za úder lakťom do tváre Nicolasa Lodeira žltú kartu, no po rozhodnutí VAR musel ísť predčasne do kabín.povedal strelec druhého uruguajského gólu Edinson Cavani.uviedol Lodeiro, ktorý v 6. minúte otvoril skóre. V závere prvého polčasu sa presadil Luis Suarez, konečne skóre stanovil vlastným gólom Arturo Mina.V stretnutí B-skupiny na Maracane remizoval Paraguaj s Katarom 2:2. Zverenci trénera Eduarda Berizza viedli po presných zásahoch Oscara Cardoza a Derlisa Gonzaleza 2:0, no úradujúcim ázijským šampiónom sa v premiérovom vystúpení na Cope podarilo vyrovnať.priznal Berizzo.