Uruguajčan Torreira chce po smrti matky odísť z Európy a hrať za Bocu

Londýn 2. apríla (TASR)- Uruguajský futbalový stredopoliar Lucas Torreira z Arsenalu Londýn, ktorý momentálne pôsobí na hosťovaní v Atleticu Madrid, chce odísť z Európy a hrať za argentínsky klub Boca Juniors. Uviedol to po smrti svojej matky, ktorá začiatkom tohto týždňa podľahla ochoreniu Covid-19.



"V ten deň, keď moja mama zomrela, som svojmu agentovi povedal, že už viac nechcem byť v Európe a že chcem hrať za Bocu. Nie je to iba emotívne a bláznivé rozhodnutie kvôli mame, vždy som hovoril, že chcem hrať za Bocu. Túžim po tom. Chcem byť bližšie k môjmu domovu, k mojej rodine," uviedol pre ESPN 25-ročný Torreira, ktorý minulý víkend odcestoval do Uruguaja za svojou chorou 53-ročnou matkou. Zomrela v utorok, s koronavírusom bojovala 11 dní.



Torreira po štyroch rokoch strávených v Taliansku podpísal v júli 2018 zmluvu s Arsenalom. Po príchode kouča Mikela Artetu stratil miesto v zostave a pred touto sezónou odišiel na hosťovanie do Atletica Madrid. Informovala agentúra AFP.