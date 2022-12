Uruguajčania zdolali Ghanu, no nepostúpili

H-skupina – 3. kolo:



Ghana - Uruguaj 0:2 (0:2)



Góly: 26. a 32. De Arrascaeta. ŽK: Sulemana, Seidu - Nunez, Suarez, Coates, Gimenez, Cavani. Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.), 43.443 divákov.



Ghana: Zigi - Seidu, Amartey, Salisu, Rahman - Samed (72. Kyereh), Partey - Kudus (90.+8. Issahaku), A. Ayew (46. Bukari), J. Ayew (46. Sulemana) - Williams (72. Semenyo)



Uruguaj: Rochet - Varela, Gimenez, Coates, Olivera - Valverde, Bentancur (34. Vecino), De Arrascaeta (80. M. Gomez) - Pellistri (66. De La Cruz), Suarez (66. Cavani) - Nunez (80. Canobbio)



Hráči Uruguaja na konci futbalového zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Ghanou a Uruguajom na štadióne Al Janoub v Al Wakrah v Katare v piatok 2. decembra 2022. Foto: TASR/AP





tabuľka:



1. Portugalsko 3 2 0 1 6:4 6*



2. Kórejská republika 3 1 1 1 4:4 4*



3. Uruguaj 3 1 1 1 2:2 4



4. Ghana 3 1 0 2 5:7 3



* - postup do osemfinále







Al Wakrah 2. decembra (TASR) - Futbalisti Uruguaja zvíťazili v zápase záverečného 3. kola H-skupiny na MS v Katare nad Ghanou 2:0. O ich triumfe rozhodol dvoma gólmi v prvom polčase Giorgian De Arrascaeta. Uruguajčanom však výsledok k postupu nestačil. Pri vyrovnanom bodovom i gólovom konte rozhodol v ich neprospech nižší počet presných zásahov v porovnaní s Kórejskou republikou (2:4). Skupinu vyhralo Portugalsko, z druhého miesta postúpil ázijský tím.Tímy na seba narazili na MS prvýkrát od pamätného štvrťfinále turnaja v JAR 2010, ktoré rozhodla úmyselná ruka v pokutovom území Luisa Suareza a nepremenená penalta Asamoaha Gyana v nadstavenom čase predĺženia. Ghana vtedy prišla o historický zápis a nestala sa prvým africkým mužstvom v semifinále svetového šampionátu. A nepremenená jedenástka bola osudom afrického tímu aj v Katare, z bieleho bodu tentokrát neuspel v 21. min André Ayew. Penaltu odpískal rozhodca Daniel Sibert až po konzultácii s videoasistentom. Jordan Ayew v 15. min vystrelil spoza šestnástky, brankár Rochet loptu vyrazil, no potom fauloval dorážajúceho Kudusa. Čiarový rozhodca zdvihol zástavku, keďže uvidel stáť Andrého Ayewa pri strele svojho brata v ofsajde pred brankárom súpera, no VAR odhalil, že to o milimetre nebola pravda. Útočník katarského Al Saddu pri penalte zadrobčil a napokon nechal vyniknúť brankára Nacionalu Montevideo.Ghane k istote postupu stačila remíza, no nepremenená jedenástka ju zaskočila. Prenechala iniciatívu súperovi a ten z eufórie ťažil. Už o dve minúty po neúspešnej penalte sa mohol prvým autorom gólu Uruguaja na turnaji stať Darwin Nunez, ktorý unikol do brejku, prehodil aj brankára Zigiho, no z bránkovej čiary odkopol loptu Salisu. Úspešným zakončovateľom "celestes" sa napokon stal stredopoliar brazílskeho Flamenga Rio de Janeiro. De Arrascaeta skóroval najprv v 26. min, keď dorazil do siete zblízka hlavou pokus Suareza. Druhý gól pridal v 32. min, keď si obrancovia Ghany viac všímali Suareza. Kanonier Uruguaja našiel spoluhráča v šestnástke úplne voľného na krídle a ten z uhla nezaváhal.Afričania sa cez prestávku dali dokopy a po zmene strán zreteľne deklarovali, že sú ešte schopní zabojovať o postup zo skupiny. Tréner Addo stiahol bratov Ayewovcov a do útoku postavil aj Bukariho. A bol to práve bývalý hráč Trenčína, ktorý mohol tesne po príchode na ihrisko skórovať, no z hranice šestnástky minul. Uruguajčania pretrpeli nápor súpera a po hodine hry sa opäť dostali k šanciam. Brankár Zigi musel ukázať svoju kvalitu najmä v 70. min po rane Valverdeho spoza šestnástky.V úvode záverečnej štvrťhodiny sa Ghana dostala do veľkého tlaku. Blízko ku gólu bol najmä Kudus v 81. min, no pri jeho presnej strele k žrdi sa vyznamenal Rochet. Uruguajčania opustili svoje útočné rozostavenie 4-3-3 a začali brániť postupový výsledok. Práve do tohto stavu však prišla informácia, že Kórejčania skórovali a obe mužstvá na trávniku tak momentálne nepostupujú. Záver sa zmenil na divoké útočenie oboch tímov, no gól už nepadol a obe reprezentácie sa s turnajom rozlúčili.