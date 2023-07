Uruguajský obranca Godin počas víkendu ukončí aktívnu kariéru

Buenos Aires 28. júla (TASR) - Uruguajský futbalový reprezentant Diego Godin počas víkendu ukončí aktívnu kariéru. Oznámili to predstavitelia argentínskeho klubu Velez Sarsfield, v ktorom 37-ročný obranca pôsobí. Informovala o tom agentúra AFP.



Godin je so 161 reprezentačnými štartmi uruguajským rekordérom, dlhé roky bol kapitánom. Na MS 2010 v JAR postúpil so svojím tímom do semifinále a v roku 2011 sa tešil s "Urus" z triumfu na Copa America. Posledný zápas v národnom tíme absolvoval vlani v decembri na MS v Katare. Uruguajčania aj napriek víťazstvu 2:0 nad Ghanou nepostúpili zo základnej skupiny, v tabuľke skončili tretí za Portugalskom a Kórejskou republikou.



Na klubovej scéne Godin pôsobil v Atleticu Madrid, Interi Miláno a vo Villarreale. S Atleticom v roku 2014 vyhral najvyššiu španielsku súťaž, s "Los Colchoneros" získal aj dve trofeje v Európskej lige UEFA.