US Open: Alcaraz prehral v 2. kole dvojhry s Van de Zandschulpom

muži - dvojhra - 2. kolo:



Botic van de Zandschulp (Hol.) - Carlos Alcaraz (Šp.-3) 6:1, 7:5, 6:4

New York 30. augusta (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz prekvapujúco vypadol už v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Šampión z roku 2022 a tretí najvyššie nasadený prehral s Holanďanom Boticom van de Zandschulpom 1:6, 5:7, 4:6. Pre Španiela to je najhorší výsledok v New Yorku, v predchádzajúcich troch vystúpeniach sa dostal minimálne do štvrťfinále.Van de Zandschulp ukončil 15-zápasovú víťaznú sériu Alcaraza na podujatiach veľkej štvorky. Španiel naposledy prehral v januári tohto roka na Australian Open s Nemcom Alexandrom Zverevom. Vypadnutie na US Open je pre neho najhorší výsledok na granslamoch od roku 2021, keď rovnako v 2. kole vypadol na Wimbledone. "" uviedol Alcaraz podľa AFP a vyjadril sa aj k výkonu svojho súpera, ktorému patrí 74. miesto v rebríčku: "."