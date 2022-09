US Open: Alcaraz zdolal v päťsetovej dráme Sinnera a je v semifinále

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Jannik Sinner (Tal.-11) 6:3, 6:7 (7), 6:7 (0), 7:5, 6:3

New York 8. septembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz si prvýkrát v kariére zahrá semifinále na grandslamovom turnaji. Vo štvrťfinále dvojhry na US Open zvíťazil v pozícii turnajovej trojky nad jedenástym nasadeným Talianom Jannikom Sinnerom po päťsetovej dráme 6:3, 6:7 (7), 6:7 (0), 7:5 a 6:3. V boji o finále bude jeho súperom domáci Američan Frances Tiafoe.Duel trval 5:14 h a bol druhý najdlhší v histórii US Open. Skončil sa desať minút pred treťou hodinou v noci miestneho času, čo bola najdlhšia "night session" v histórii podujatia. Doteraz sa sa posledný duel skončil najneskôr o 2:26 h v noci. Alcaraz vo štvrtom sete odvrátil jeden mečbal súpera, napokon však dokázal zápas otočiť vo svoj prospech a stále živí nádej, že po turnaji vystrieda Daniila Medvedeva na poste svetovej jednotky. Šancu dostať sa na čelo rebríčka má okrem neho aj ďalší semifinalista Nór Casper Ruud.Alcaraz získal prvý set, keď od stavu 3:3 dvakrát súperovi zobral podanie, no v nasledujúcich dvoch dejstvách neuspel v tajbrejkoch. V druhom sete Španiel nevyužil päť setbalov. Vo štvrtom si Sinner hneď na začiatku vybojoval náskok 2:0 a bol blízko k postupu do svohjho prvého grandslamového semifinále, keď viedol aj 5:3 a v desiatej hre mal pri svojom podaní mečbal. Alcaraz však bojoval, z 3:5 otočil štyrmi hrami za sebou na 7:5 a vynútil si rozhodujúce dejstvo. Španiel v ňom síce ako prvý stratil servis v piatej hre za stavu, no napokon od stavu 2:3 nepustil súpera k zisku žiadneho gemu a po veľkom boji sa dostal medzi elitné kvarteto.Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Nór Casper Ruud a Rus Karen Chačanov.