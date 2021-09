US Open: Andreescuovú čaká v osemfinále Sakkariová

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Jessica Pegulová (USA-23) 6:2, 6:4

Maria Sakkariová (Gr.-17) - Petra Kvitová (ČR-10) 6:4, 6:3

Bianca Andreescuová (Kan.-6) - Greet Minnenová (Belg.) 6:1, 6:2



New York 4. septembra (TASR) - Kanadská tenistka Bianca Andreescuová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorská šampiónka z roku 2019 zdolala v 3. kole ako nasadená šestka Belgičanku Greet Minnenovú za 67 minút 6:1, 6:2.V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti turnajovej sedemnástke Marii Sakkariovej z Grécka, ktorá vyradila desiatku "pavúka" Češku Petru Kvitovú 6:4, 6:3. Ďalej ide aj Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, olympijská šampiónka vo dvojhre z OH v Tokiu si poradila s domácou Američankou Jessicou Pegulovou 6:2, 6:4.