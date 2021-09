US Open: Azarenková by privítala povinné očkovanie hráčov

New York 2. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková nerozumie očkovacej politike na záverečnom grandslame sezóny US Open. Organizátori podmienili návštevu divákov očkovaním, ale hráčov sa povinná vakcinácia netýka. Podľa trojnásobnej finalistky z Flushing Meadows je dvojitý meter v prístupe k opatreniam bizarný.



Podľa WTA je očkovaná asi polovica hráčok, Azarenková však tvrdí, že by sa malo uvažovať o povinnej vakcinácii: "Myslím si, že je bizarné, keď fanúšikovia musia byť zaočkovaní a hráči nie. Myslím si, že nakoniec by to mala byť povinnosť. Nevidím dôvod, aby sa to odkladalo, pretože všetci chceme byť v bezpečí."



Viaceré názorové prúdy ohľadom očkovania sú aj medzi tenistami. Grék Stefanos Tsitsipas nedávno vyhlásil, že sa dá zaočkovať až vtedy, keď to bude povinné. Rus Daniil Medvedev sa ku kontroverznej téme postavil zdržanlivo. "Chápem, prečo vyžadujú očkovanie od divákov. My hráči sa môžeme len držať pravidiel a odporúčaní. Tieto rozhodnutia nie sú na nás, na to máme strešnú organizáciu," povedal Medvedev podľa agentúry AP.



Azarenková zdôraznila, že nechce nikoho do ničoho nútiť, ale privítala by, aby sa diskusia držala faktov: "Rešpektujem každý názor, ak nejde o konšpiračné teórie, ale o názory založené na vedeckých poznatkoch a faktoch. Mnohí hráči hovoria veci, o ktorých nič nevedia."