US Open: Benčičová, Muchová a Azarenková postúpili do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Belinda Benčičová (Švajč.-15) - Kamilla Rachimová (Rus.) 6:2, 6:4

Victoria Azarenková (Biel.-18) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:1, 6:2

Rebeka Masárová (Šp.) - Maria Sakkariová (Gréc.-8) 6:4, 6:4

Karolína Muchová (ČR-10) - Storm Hunterová (USA) 6:4, 6:0

Daria Savilleová (Aus.) - Clervie Ngounoueová (USA) 6:0, 6:2

Taylor Townsendová (USA) - Varvara Gračovová (Fr.) 6:4, 6:2

Iga Swiateková (Poľ.-1) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 6:0, 6:1

New York 28. augusta (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Pätnástka "pavúka" zdolala v pondelňajšom zápase úvodného kola Rusku Kamillu Rachimovú 6:2, 6:4.Zverenka trénera Mateja Liptáka mala duel pod kontrolou. V prvom sete vzala súperke jej prvé tri podania a set ukončila po tom, čo odvrátila tri brejkbaly. Švajčiarka so slovenskými koreňmi v druhom sete viedla 5:1, v deviatom geme nevyužila prvý mečbal, no v desiatom už ukončila duel.Ďalej ide aj desiata nasadená Češka Karolína Muchová. Držiteľku voľnej karty Američanku Storm Hunterovú zdolala 6:4, 6:0. V druhom kole nebude chýbať ani 18. nasadená Victoria Azarenková, ktorá vyradila ďalšiu držiteľku voľnej karty Francúzku Fionu Ferrovú 6:1, 6:2. S turnajom sa rozlúčila ôsma nasadená Maria Sakkariová, Grékyňa podľahla Španielke Rebeke Masárovej 4:6, 4:6.