US Open: Berrettini postúpil po päťsetovej dráme do osemfinále dvojhry

muži - dvojhra - 3. kolo:



Matteo Berrettini (Tal.-6) - Iľja Ivaška (Biel.) 6:7 (5), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3

Oscar Otte (Nem.) - Andreas Seppi (Tal.) 6:3, 6:4, 2:6, 7:5



New York 4. septembra (TASR) - Taliansky tenista Matteo Berrettini sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonský finalista zdolal v 3. kole ako nasadená šestka Bielorusa Iľju Ivašku po päťsetovej dráme 6:7 (5), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3.