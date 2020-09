US Open: Bradyová bez ťažkostí postúpila cez Putincevovú do semifinále

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Jennifer Bradyová (USA-28) - Julia Putincevová (Kaz.-23) 6:3, 6:2

New York 8. septembra (TASR) - Americká tenistka Jennifer Bradyová postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V utorkovom zápase štvrťfinále zdolala Juliu Putincevovú z Kazachstanu 6:3, 6:2. V semifinále sa stretne s víťazkou duelu medzi Japonkou Naomi Osakovou a domácou Shelby Rogersovou.Bradyová začala výborne, keď prelomila prvé dve podania súperky a viedla už 4:0, potom ju síce Putincevová brejkla, ale 28. nasadená Američanka nepripustila drámu. V druhom sete Putincevová držala krok iba do piatej hry, potom prišla o podanie a Bradyová bez ťažkostí dotiahla duel do víťazného konca.