US Open: Čepelová suverénne postúpila do 2. kola kvalifikácie

Kvalifikácia - 1. kolo:



Jana ČEPELOVÁ (SR) - Naiktha Bainsová (V.Brit.) 6:3, 6:1

New York 19. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Jana Čepelová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola kvalifikácie na grandslamový turnaj US Open. V prvom si v pondelok poradila s Britkou Naikthou Bainsovou hladko v dvoch setoch 6:3 a 6:1. Jej ďalšou súperkou bude tretia nasadená Rumunka Irina Beguová, ktorá zdolala Pemru Özgenovú z Turecka 6:3, 6:2.