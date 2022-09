US Open: Davidovich Fokina prvým osemfinalistom mužskej dvojhry

muži - dvojhra - 3. kolo:



Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Daniel Elahi Galan (Kol.) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

New York 2. septembra (TASR) - Španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina sa stal prvým osemfinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole vyradil Kolumbijčana Daniela Elahiho Galana 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazovi zápasu medzi trinástym nasadeným Talianom Matteom Berrettinim a newyorským šampiónom z roku 2012 Britom Andym Murraym.