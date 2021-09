US Open: Djokovič nedal šancu Griekspoorovi, nezaváhal ani Zverev

muži - dvojhra - 2. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:2, 6:3, 6:2

Denis Shapovalov (Kan.-7) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 7:6 (7), 6:3, 6:0

Andreas Seppi (Tal.) - Hubert Hurkacz (Poľ.-10) 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (6)

Jannik Sinner (Tal.-13) - Zachary Svajda (USA) 6:3, 7:6 (2), 6:7 (6), 6:4

Gael Monfils (Fr.-17) - Steve Johnson (USA) 7:5, 4:6, 6:4, 6:4

Aslan Karacev (Rus.-21) - Jordan Thompson (Austr.) 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (9), 6:1

Jack Sock (USA) - Alexander Bublik (Kaz.-31) 7:6 (3), 6:7 (2), 6:4, 4:6, 6:3

Lloyd Harris (JAR) - Ernesto Escobedo (USA) 6:4, 6:4, 6:2

Kei Nišikori (Jap.) - Mackenzie McDonald (USA) 7:6 (3), 6:3, 6:7 (5), 2:6, 6:3

Jenson Brooksby (USA) - Taylor Harry Fritz (USA) 6:7 (7), 7:6 (10), 7:5, 6:2

Matteo Berrettini (Tal.-6) - Corentin Moutet (Fr.) 7:6 (2), 4:6, 6:4, 6:3

Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Maxime Cressy (USA) 7:6 (3), 6:3, 7:5

Iľja Ivaška (Biel.) - Vasek Pospisil (Kan.) 6:3, 6:4, 7:6 (5)

Oscar Otte (Nem.) - Denis Kudla (USA) 6:4, 6:4, 6:2

Alexander Zverev (Nem.-4) - Albert Ramos-Vinolas (Šp.) 6:1, 6:0, 6:3

Reilly Opelka (USA-22) - Lorenzo Musetti (Tal.) 7:6 (1), 7:5, 6:4

New York 3. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Líder svetového rebríčka si v 2. kole poradil s Holanďanom Tallonom Griekspoorom hladko 6:2, 6:3, 6:2.Djokoviča delí už len päť víťazných zápasov od zavŕšenia kalendárneho Grand Slamu a zisku rekordného 21. titulu z podujatí veľkej štvorky. Vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje v jednej sezóne sa naposledy podarilo legendárnemu Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969. "" uviedol Djokovič.Tridsaťštyriročný Srb nedal Griekspoorovi žiadnu šancu, zápas vybavil za 99 minút. "," citovala agentúra AFP Djokoviča, ktorý sa v 3. kole stretne s Japoncom Keiom Nišikorim.Nezaváhal ani vlaňajší finalista Alexander Zverev. Nemec zvíťazil v 2. kole ako nasadená štvorka nad Španielom Albertom Ramosom-Vinolasom za 74 minút 6:1, 6:0, 6:3.," povedal Zverev pre Eurosport.Postup do 3. kola si vybojoval aj Talian Matteo Berrettini, šiesty nasadený hráč zdolal Francúza Corentina Mouteta 7:6 (2), 4:6, 6:4, 6:3.