US Open: Gauffová je prvou semifinalistkou ženskej dvojhry

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Cori Gauffová (USA-6) - Jelena Ostapenková (Lot.20) 6:0, 6:2

New York 5. septembra (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open. Turnajová šestka deklasovala vo štvrťfinále nasadenú dvadsiatku Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:0, 6:2. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi Češkou Karolínou Muchovou a Rumunkou Soranou Cirsteovou.Gauffovej skvele vyšiel úvod zápasu s Ostapenkovou. Po dvoch brejkoch si vybudovala náskok 4:0 a šampiónke Roland Garros z roku 2017 za 20 minút uštedrila "kanára". Američanka hrala maximálne koncentrovane, kvalitne servovala a v dlhších výmenách sa prezentovala skvelou defenzívou. Ostapenková sa snažila diktovať tempo, no robila priveľa nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn súperky.V druhom dejstve Gauffová na dvorci Arthura Ashea pokračovala v dominantnom vystúpení. Vďaka brejku v treťom geme odskočila Ostapenkovej na 3:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. V ôsmom geme premenila po víťaznom krížnom forhende tretí mečbal a odplatila Lotyške prehru z tohtoročného Australian Open. Devätnásťročná Gauffová je prvou americkou tínedžerkou v semifinále US Open od septembra 1999, keď v New Yorku premiérovo triumfovala Serena Williamsová.," uviedla Gauffová v prvom pozápasovom interview.