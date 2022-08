US Open: Gombos postúpil do hlavnej súťaže

kvalifikácia - muži - finále:



Norbert GOMBOS (SR-13) - Hugo Grenier (Fr.-17) 6:4, 3:6, 6:3

New York 26. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa rovnako ako jeho krajanka Viktória Kužmová prebojoval do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále kvalifikácie zvíťazil ako nasadená trinástka nad sedemnástkou "pavúka" Francúzom Hugom Grenierom 6:4, 3:6, 6:3. Slovensko tak bude mať v New Yorku v singli štvornásobné zastúpenie, Alex Molčan a Anna Karolína Schmiedlová sa dostali priamo do hlavného pavúka.