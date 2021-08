US Open: Gombos prehral v 1. kole dvojhry s nasadeným Garinom

muži - dvojhra - 1. kolo:



Cristian Garin (Čile-16) - Norbert GOMBOS (SR) 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (4)

New York 30. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadenej šestnástke Čiľanovi Cristianovi Garinovi podľahol 3:6, 6:4, 4:6, 6:7 (4). Zápas mal špecifický náboj, Slovensko a Čile totiž v septembri v bratislavskom NTC nastúpia proti sebe v 1. svetovej skupine Davisovho pohára.V prvom sete duelu medzi Gombosom a Garinom bol kľúčový gem za stavu 3:3, v ktorom najlepší slovenský singlista nevyužil pri podaní súpera vedenie 40:0. Čiľan získal päť fiftínov za sebou, v ôsmej hre Gombosa brejkol a pri vlastnom servise následne dotiahol set do úspešného konca.Aj v druhom dejstve sa chlieb lámal na konci. V "maratónskom" geme za stavu 4:4 odvrátil Gombos sériu brejkbalov a v ďalšej hre zobral Garinovi servis. Zverenec trénera Tibora Tótha sa dostal na koňa a na začiatku tretieho setu odskočil Juhoameričanovi na 3:0. Garin sa však v ďalších minútach zmobilizoval, otočil na 5:3 a ujal sa vadenia 2:1 na sety. Vo štvrtom dejstve Gombos nevyužil za stavu 5:4 dva setbaly a v tajbrejku ťahal za kratší koniec. Po Garinovom premenenom mečbale v návale frustrácie rozmlátil raketu.