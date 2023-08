US Open: Hrunčáková ani Klein nepostúpili do hlavnej súťaže

ženy - kvalifikácia - finále:



Juriko Mijazakiová (V. Brit.) - Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR-9) 6:3, 4:6, 6:4



muži - kvalifikácia . finále:



Hugo Gaston (Fr.-6) - Lukáš KLEIN (SR) 1:6, 6:3, 6:1



New York 26. augusta (TASR) - Slovenskí tenisti Viktória Hrunčáková a Lukáš Klein nepostúpili do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open. Hrunčáková prehrala vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej deviatky s Britkou japonského pôvodu Juriko Mijazakiovou 3:6, 6:4, 4:6. V rozhodujúcom sete nevyužila vedenie 3:1.Klein napriek sľubnému úvodu podľahol šiestemu nasadenému Francúzovi Hugovi Gastonovi 6:1, 3:6, 1:6. Slovensko tak bude mať v hlavnej súťaži v New Yorku iba dvojnásobné zastúpenie vďaka Anne Karolíne Schmiedlovej a Alexovi Molčanovi.