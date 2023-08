US Open: Hrunčáková vypadla v 1. kole, vydretý postup Gauffovej

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Si-Jü Wang (Čína) - Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 4:6, 6:3, 7:6 (6), Jennifer Bradyová (USA) - Kimberly Birrellová (Austr.) 6:3, 7:6 (4), Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Panna Udvardyová (Maď.) 3:6, 6:2, 6:4, Elise Mertensová (Bel.-32) - Mirjam Björklundová (Švéd.) 3:6, 6:3, 7:6 (3), Anna Kalinská (Rus.) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:4, 6:2, Elina Avanesjanová (Rus.) - Alize Cornetová (Fr.) 6:2, 1:6, 6:4, Jelena Ostapenková (Lot.-20) - Jasmine Paoliniová (Tal.) 6:2, 4:6, 6:1, Mirra Andrejevová (Rus.) - Olivia Gadecká (Austr.) 1:6, 6:3, 6:4, Petra Kvitová (ČR-11) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:1, 7:6 (5), Coco Gauffová (USA-6) - Laura Siegemundová (Nem.) 3:6, 6:2, 6:4, Sorana Cirsteová (Rum.-30) - Kayla Dayová (USA) 6:2, 6:3, Magda Linetteová (Poľ.-24) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 6:3, 6:1, Carolina Wozniacka (Dán.) - Tatiana Prozorovová (Rus.) 6:3, 6:2, Iga Swiateková (Poľ.-1) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 6:0, 6:1, Belinda Benčičová (Švajč.-15) - Kamilla Rachimová (Rus.) 6:2, 6:4, Victoria Azarenková (Biel.-18) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:1, 6:2, Rebeka Masárová (Šp.) - Maria Sakkariová (Gréc.-8) 6:4, 6:4, Karolína Muchová (ČR-10) - Storm Hunterová (USA) 6:4, 6:0, Daria Savilleová (Aus.) - Clervie Ngounoueová (USA) 6:0, 6:2, Taylor Townsendová (USA) - Varvara Gračovová (Fr.) 6:4, 6:2, Magdalena Frechová (Poľ.) - Emma Navarrová (USA) 7:6 (10), 1:6, 6:2, Lauren Davisová (USA) - Danka Koviničová (Č. Hora) 6:2, 6:2, Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Anhelina Kalininová (Ukr.-28) 6:4, 7:5, Danielle Collinsová (USA) - Linda Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:0, Veronika Kudermetovová (Rus.-16) - Bernarda Perová (USA), Yuriko Lily Miyazakiová (V. Brit.) - Margarita Betovová (Rus.) 6:3, 6:3, Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-19) - Sloane Stephensová (USA) 6:2, 5:7, 6:4, Sin-jü Wang (Čína) - Katie Volynetsová (USA) 6:3, 6:4, Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:1, Kaja Juvanová (Slovin.) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.-29) 6:2, 7:5, Lin Ču (Čína) - Mayar Sherifová (Eg.) 6:3, 7:5

New York 29. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková neuspela v 1. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. V pozícii lucky loserky podľahla Číňanke Si-Jü Wang 6:4, 3:6, 6:7 (6). Duel trval 2:20 h.Slovenka mala pritom zápas výborne rozbehnutý. Po vyhratom prvom sete dokázala v úvode druhého dvakrát uspieť pri podaní súperky, brejky však nepotvrdila. Súperka si vynútila tretí set, ktorý mal vyrovnaný priebeh a dospel do supertajbrejku. V ňom bola lepšia Číňanka.Do 2. kola postúpila aj Kazaška Jelena Rybakinová. Štvorka "pavúka" zdolala v úvodnom kole Ukrajinku Martu Kosťukovú hladko 6:2, 6:1. Do druhého kola suverénne postúpila aj turnajová a svetová jednotka Poľka Iga Swiateková. V pondelňajšom zápase si poradila so Švédkou Rebeccou Petersonovou za necelú hodinu 6:0, 6:1.Prvým kolom bez väčších problémov prešla aj Švajčiarka Belinda Benčičová. Pätnástka "pavúka" zdolala Rusku Kamillu Rachimovú 6:2, 6:4. Zverenka trénera Mateja Liptáka mala duel pod kontrolou. V prvom sete vzala súperke jej prvé tri podania a set ukončila po tom, čo odvrátila tri brejkbaly. Švajčiarka so slovenskými koreňmi v druhom sete viedla 5:1, v deviatom geme nevyužila prvý mečbal, no v desiatom už ukončila duel.Ďalej ide aj desiata nasadená Češka Karolína Muchová. Držiteľku voľnej karty Američanku Storm Hunterovú zdolala 6:4, 6:0. V druhom kole nebude chýbať ani 18. nasadená Victoria Azarenková, ktorá vyradila ďalšiu držiteľku voľnej karty Francúzku Fionu Ferrovú 6:1, 6:2. S turnajom sa rozlúčila ôsma nasadená Maria Sakkariová, Grékyňa podľahla Španielke Rebeke Masárovej 4:6, 4:6.Na postup sa natrápila šiesta nasadená Američanka Coco Gauffová. Favoritka na titul zdolala nemeckú veteránku Lauru Siegemundovú až po takmer trojhodinovej bitke 3:6, 6:2, 6:4.