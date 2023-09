US Open: Jabeurová potvrdila proti Bouzkovej pozíciu favoritky

dvojhra - ženy - 3. kolo:



Jessica Pegulová (USA-3) – Jelina Svitolinová (Ukr.–26), 6:4, 4:6, 6:2

Čeng Čchin-wen (Čína-23) – Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:3, 4:6, 6:4

Peyton Stearnsová (USA) – Katie Boulterová (V. Brit.) 6:4, 6:3

Ons Jabeurová (Tun.-5) – Marie Bouzková (ČR–31) 5:7, 7:6 (5), 6:3

Markéta Vondroušová (ČR-9) – Jekaterina Alexandrovová (Rus.-22) 6:2, 6:1

Arina Sobolenková (Biel.-2) - Clara Burelová (Fr.) 6:1, 6:1

Daria Kasatkinová (Rus.-13) - Greet Minnenová (Bel.) 6:3, 6:4

Madison Keysová (USA-17) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-14) 5:7, 6:2, 6:2

New York 3. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadená dvojka zdolala v 3. kole Claru Burelovú z Francúzska za hodinu hladko v dvoch setoch 6:1 a 6:1. Pozíciu favoritky potvrdila Tunisanka Ons Jabeurová, ktorá si poradila s Mariou Bouzkovou z Česka v troch setoch 5:7, 7:6 (5), 6:3.Sobolenková sa v boji o štvrťfinále stretne s turnajovou trinástkou Dariou Kasatkinovou z Ruska, ktorá vyhrala nad Belgičankou Greet Minnenovou 6:3 a 6:4. Burelová v druhom kole nečakane vyradila newyorskú finalistku z roku 2016 Češku Karolínu Plíškovú, no proti jasnej favoritke bola v sobotu bez šance na úspech. Bieloruska jej dovolila uhrať iba dve hry, teda rovnako ako vlani, keď sa obe hráčky na US Open stretli tiež v treťom kole. Sobolenková, ktorá sa na tomto podujatí dostala dvakrát za sebou do semifinále a v prebiehajúcej sezóne triumfovala na Australian Open, zatiaľ nestratila v troch dueloch ani set." obrátila sa Sobolenková smerom k divákom po víťaznom súboji s Burelovou, v ktorom čelila jedinému brejkbalu. Bieloruska môže po US Open vystriedať Igu Swiatekovú na čele svetového rebríčka v prípade, že na turnaji dosiahne lepší výsledok ako poľská obhajkyňa titulu.V osemfinále je aj sedemnásta nasadená Američanka Madison Keysová. V treťom kole vyradila turnajovú štrnástku Ľudmilu Samsonovovú z Ruska 5:7, 6:2 a 6:2.