US Open: Jabeurová prvou osemfinalistkou ženskej dvojhry

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Šuaj Čang (Čína) - Rebecca Marinová (Kan.) 6:2, 6:4

Veronika Kudermetovová (Rus.-18) - Dalma Gálfiová (Maď.) 6:2, 6:0

Ons Jabeurová (Tun.-5) - Shelby Rogersová (USA-31) 4:6, 6:4, 6:3

New York 2. septembra (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabeurová sa stala prvou osemfinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonská finalistka zdolala v 3. kole ako nasadená päťka domácu Američanku Shelby Rogersovú 4:6, 6:4, 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti nasadenej osemnástke Ruske Veronike Kudermetovovej, ktorá deklasovala Maďarku Dalmu Gálfiovú 6:2, 6:0.Jabeurová sa dostala medzi elitnú 16-ku v New Yorku prvýkrát v kariére. "," uviedla Jabeurová priamo na kurte v prvom pozápasovom interview. Suverénne ide ďalej Číňanka Šuaj Čang, premožiteľka Slovenky Anny Karolína Schmiedlovej z 2. kola zvíťazila nad Kanaďankou Rebeccou Marinovou 6:2, 6:4.