US Open: Jabeurová zdolala Tomljanovičovú a je prvá semifinalistka

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Ons Jabeurová (Tun.-5) - Ajla Tomljanovičová (Aus.) 6:4, 7:6 (4)

New York 6. septembra (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabeurová postúpila ako prvá do semifinále záverečného granslamového turnaja sezóny US Open. Päťka "pavúka" zdolala v utorňajšom stretnutí štvrťfinále Austrálčanku Alju Tomljanovičovú 6:4, 7:6 (4).Súperka bola v druhom sete blízko k vyrovnaniu, keď viedla 5:3 aj 6:5, ale záver druhého dejstva stratila v tajbrejku. Jabeurová si postupom medzi najlepšiu štvorku vytvorila vlastné maximum v New Yorku. V súboji o postup do finále sa stretne s víťazkou duelu medzi domácou Američankou Cori Gauffovou a Francúzkou Caroline Garciovou.