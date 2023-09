US Open: Jamrichová a Quevedová neuspeli v juniorskej štvorhre

Sara Saitová, Nanaka Satová (Jap.) - Renáta JAMRICHOVÁ, Kaitlin Quevedová (SR/USA-1) 6:2, 6:3

New York 9. septembra (TASR) - Slovenská juniorská tenistka Renáta Jamrichová ukončila v sobotu na grandslamovom turnaji US Open svoje pôsobenie aj vo štvorhre. Spolu s Američankou Kaitlin Quevedovou nepotvrdili v semifinále pozíciu nasadených jednotiek a podľahli nenasadenej japonskej dvojici Sara Saitová, Nanaka Satová 2:6, 3:6.Japonky od stavu 1:1 uhrali štyri hry v sérii a bez problémov získali prvý set. V druhom dejstve Japonky stratili podanie ako prvé, no okamžite kontrovali rebrejkom na 2:2. Druhýkrát prelomili podanie súperiek na 5:3 a duel už dotiahli do víťazného konca.Jamrichová tak nezopakovala svoj úspech z tohtoročného Australian Open, na ktorom triumfovala spoločne s Taliankou Federicou Urgesiovou. Vo Flushing Meadows skončila v semifinále taktiež vo dvojhre, keď nestačila v trojsetovej bitke na Češku Terezu Valentovú.