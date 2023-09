US Open: Jamrichová postúpila do semifinále juniorskej dvojhry

juniorky - dvojhra - štvrťfinále:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR-1) - Anastasija Gurevová (Rus.-11.) 6:4, 6:4

New York 7. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do semifinále juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená hráčka zvíťazila vo štvrťfinále nad Ruskou Anastasijou Gurevovou 6:4 a 6:4. V boji o finále nastúpi proti deviatej nasadenej Češke Tereze Valentovej, ktorá zdolala turnajovú štvorku Saru Saitovú z Japonska 6:2, 6:4. V druhom semifinále sa stretnú ďalšia Češka Laura Samsonová s domácou Katherin Huiovou.Štvrtkový duel trval necelú hodinu a štvrť a v úvodnom sete bol veľmi vyrovnaný, keď si obe hráčky dokázali udržať výhodu podania. Jamrichová mohla ísť do brejku v štvrtom geme za stavu 2:1, no jej ruská súperka dvakrát odvrátila brejkbal. V desiatej hre to už Jamrichová zvládla a ujala sa vedenia - 6:4. Gurevová jej to však vrátila hneď v úvode druhého dejstva, keď jej zobrala podanie a vo štvrtom geme viedla 3:1. Slovenská juniorka však získala tri hry po sebe, v deviatej odvrátila dva brejkbaly a viedla 5:4. V desiatom geme premenila tretí mečbal a postúpila do semifinále.Šestnásťročná Jamrichová bojuje vo Flushing Meadows na dvoch frontoch, vo štvrtok večer ju čakalo aj štvrťfinále juniorskej štvorhry po boku Američanky Kaitlin Quevedovej. Najvyššie nasadená dvojica nastúpila proti britskému páru Hannah Klugmanová, Mingge Xuová.