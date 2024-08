US Open: Kalinská, Putincevová a Šnajderová postúpili do 3. kola

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Anna Kalinská (Rus.-15) - Anna Bondarová (Maď.) 6:2, 6:4, Julia Putincevová (Kaz.-30) - Wang Sin-jü (Čína) 6:1, 7:6 (4), Diana Šnajderová (Rus.-18) - Clara Tausonová (Dán.) 6:4, 6:4

New York 29. augusta (TASR) - Kazašská tenistka Julia Putincevová postúpila do 3. kola grandslamového turnaja US Open. Vo štvrtkovom zápase 2. kola zvíťazila nad Číňankou Wang Sin-jü 6:1, 7:6. V druhom kole naopak stroskotala premožiteľka Slovenky Anny Karolíny Schmiedlovej Dánka Clara Tausonová. Osemnásej nasadenej hráčke Ruske Diane Šnajderovej podľahla 4:6, 4:6. Z postupu sa radovala aj pätnástka newyorského pavúka Ruska Anna Kalinská po víťazstve nad Maďarkou Annou Bondarovou 6:2, 6:4.