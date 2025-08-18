< sekcia Šport
US Open: Klein prehral v 1. kole kvalifikácie s Argentínčanom Gomezom
V ženskej kvalifikácii sa v New Yorku predstaví Viktória Hrunčáková, súboj prvého kola proti jednotke „pavúka“ Francesce Jonesovej z Veľkej Británie ju čaká v utorok.
Autor TASR
New York 18. augusta (TASR) - Slovenský tenis nebude mať v hlavnej súťaži grandslamového turnaja US Open žiadneho mužského zástupcu. Lukáš Klein ako jediný kandidát na postup z kvalifikácie skončil hneď v jej prvom kole, keď ako nasadená štrnástka prehral s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny v dvoch setoch 2:6 a 4:6.
V ženskej kvalifikácii sa v New Yorku predstaví Viktória Hrunčáková, súboj prvého kola proti jednotke „pavúka“ Francesce Jonesovej z Veľkej Británie ju čaká v utorok. Istú účasť v hlavnej súťaži má vo dvojhre žien Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.
V ženskej kvalifikácii sa v New Yorku predstaví Viktória Hrunčáková, súboj prvého kola proti jednotke „pavúka“ Francesce Jonesovej z Veľkej Británie ju čaká v utorok. Istú účasť v hlavnej súťaži má vo dvojhre žien Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.
kvalifikácia US Open
muži - 1. kolo:
Federico Agustin Gomez (Arg.) - Lukáš KLEIN (SR-14) 6:2, 6:4
muži - 1. kolo:
Federico Agustin Gomez (Arg.) - Lukáš KLEIN (SR-14) 6:2, 6:4