Pondelok 18. august 2025
US Open: Klein prehral v 1. kole kvalifikácie s Argentínčanom Gomezom

Na snímke slovenský tenista Lukáš Klein. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V ženskej kvalifikácii sa v New Yorku predstaví Viktória Hrunčáková, súboj prvého kola proti jednotke „pavúka“ Francesce Jonesovej z Veľkej Británie ju čaká v utorok.

Autor TASR
New York 18. augusta (TASR) - Slovenský tenis nebude mať v hlavnej súťaži grandslamového turnaja US Open žiadneho mužského zástupcu. Lukáš Klein ako jediný kandidát na postup z kvalifikácie skončil hneď v jej prvom kole, keď ako nasadená štrnástka prehral s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny v dvoch setoch 2:6 a 4:6.

V ženskej kvalifikácii sa v New Yorku predstaví Viktória Hrunčáková, súboj prvého kola proti jednotke „pavúka“ Francesce Jonesovej z Veľkej Británie ju čaká v utorok. Istú účasť v hlavnej súťaži má vo dvojhre žien Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.

kvalifikácia US Open

muži - 1. kolo:

Federico Agustin Gomez (Arg.) - Lukáš KLEIN (SR-14) 6:2, 6:4
