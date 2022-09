US Open: Koolhof a Skupski postúpili do finále štvorhry

muži - štvorhra - semifinále:



Wesley Koolhof, Neal Skupski (Hol/V. Brit.-2) - Jean-Julien Rojer, Marcelo Arevalo (Hol./Salv.-3) 6:4, 7:5

New York 9. septembra (TASR) - Holandský tenista Wesley Koolhof s Britom Nealom Skupskim postúpili do finále štvorhry na grandslamovom US Open. V semifinále ako turnajové dvojky zdolali tretí nasadený holandsko-salvádorský tandem Jean-Julien Rojer, Marcelo Arevalo 6:4, 7:5. V dueli o titul nastúpia proti najvyššie nasadenej americko-britskej dvojici Rajeev Ram, Joe Salisbury.