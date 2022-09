US Open: Kráľ Alcaraz dobyl New York, ohlasy médií

New York 12. septembra (TASR) - Ohlasy svetových médií po prvom grandslamovom triumfe španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza na US Open.



Marca: "Kráľ Carlos prvý! Alcaraz zdolal Ruuda a dostal sa na tenisový trón. Španiel vyhral svoj prvý Grand Slam a len v devätnástich rokoch je líder svetového rebríčka."



AS: "Vitajte v ére Alcaraza, šampióna a svetovej jednotky. Alcaraz zdolal Ruuda a vo veku 19 rokov vyhral svoj prvý Grand Slam. Zároveň je najmladší líder svetového rebríčka v histórii. Už predtým dosiahol významné míľniky, ale teraz dokázal niečo, čo mu už nikto nevezme. Vyhral prvý grandslamový titul a dostal sa na čelo rebríčka."



El País: "Dvere histórie otvorené dokorán a Carlos Alcaraz prekročil ich prah. Devätnásťročný Španiel oslavuje svoj prvý grandslamový titul a zároveň je najmladší líder svetového rebríčka v histórii."



BBC: "Španielsky tínedžer Carlos Alcaraz naplnil potenciál budúceho grandslamového šampióna a svetovej jednotky, keď vo finále US Open zdolal Caspera Ruuda a dosiahol oba míľniky."



The Telegraph: "Budúcnosť mužského tenisu je tu a má meno Carlos Alcaraz. Vo veku 19 rokov a 130 dní dosiahol španielsky zázrak na prvý Grand Slam a stal sa najmladším lídrom svetového rebríčka."



tennis.com: "Radostný Carlos Alcaraz zdolal vyčerpaného Caspera Ruuda, vyhral svoj prvý Grand Slam a je na čele svetového rebríčka."



La Gazzetta dello Sport: "Kráľ Alcaraz dobyl New York a je na svetovom tróne."