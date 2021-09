US Open: Krejčíková postúpila do 3. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Barbora Krejčíková (ČR-9) - Christina McHaleová (USA) 6:3, 6:1, Sloane Stephensová - Cori Gauffová (USA-21) 6:4, 6:2, Jelena Rybakinová (Kaz.-19) - Caroline Garciová (Fr.) 6:1, 6:4, Arina Sobolenkavá (Biel-2) - Tamara Zidanšeková (Slov.) 6:3, 6:1, Danielle Collinsová (USA-26) - Kaja Juvanová (Slov.) 6:4, 6:2, Kamilla Rachimovová (Rus.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-32) 6:4, 6:1, Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Rebeka Masarová (Šp.) 6:2, 7:5, Elise Mertensová (Belg.-15) - Valentini Grammatikopoulouová (Gr.) 6:2, 6:2, Leylah Annie Fernandezová (Kan.) - Kaia Kanepiová (Est.) 7:5, 7:5, Victoria Azarenková (Biel.-18) - Jasmine Paoliniová (Tal.) 6:3, 7:6 (1), Daria Kasatkinová (Rus.-25) - Markéta Vondroušová (ČR) 3:6, 6:4, 6:4, Garbine Muguruzová Blancová (Šp.-9) - Andrea Petkovičová (Nem.) 6:4, 6:2, Ons Jabeurová (Tun.-20) - Maria Camila Osoriová Serranová (Kol.) 6:0, 6:1

New York 2. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila bez boja do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Súperka tretej nasadenej obhajkyne titulu v 2. kole srbská kvalifikantka Olga Danilovičová na zápas nenastúpila pre zdravotné problémy. Ďalšou súperkou Osakovej v New Yorku bude Kanaďanka Leylah Fernandezová.