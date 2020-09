US Open: Kvitová a Rogersová postúpili do osemfinále dvojhry

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Jennifer Bradyová (USA-28) - Caroline Garciová (Fr.) 6:3, 6:3

Anett Kotaveitová (Est.-14) - Magda Linnetteová (Poľ.-24) 6:3, 6:2

Naomi Osaková (Jap.-4) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:3, 6:7 (4), 6:2

Angelique Kerberová (Nem.-17) - Ann Iiová (USA) 6:3, 6:4

Julia Putincevová (Kaz.-23) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 3:6, 6:2, 6:1

Petra Martičová (Chor.-8) - Varvara Gračevová (Rus.) 6:3, 6:3

Shelby Rogersová (USA) - Madison Brengleová (USA) 6:2, 6:4

Petra Kvitová (ČR-6) - Jessica Pegulová (USA) 6:4, 6:3



ženy - dvojhra - 2. kolo:



Elise Mertensová (Belg-16) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 6:3, 7:5

Catherine McNallyová (USA) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-21) 4:6, 6:3, 7:6 (2)

Iga Swiateková (Poľ.) - Sachia Vickeryová (USA) 6:7 (5), 6:3, 6:4

New York 5. septembra (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová postúpila do osemfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole si v pozícii nasadenej šestky poradila s domácou Američankou Jessicou Pegulovou 6:4 a 6:3. V boji o štvrťfinále ju čaká ďalšia tenistka z USA Shelby Rogersová.Chorvátka Petra Martičová ako turnajová osmička zdolala Rusku Varvaru Gračevovú 6:3, 6:3. Jej ďalšou súperkou bude nasadená dvadsaťtrojka Kazaška Julia Putincevová, ktorá zvíťazila nad Bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou 3:6, 6:2, 6:1.Do osemfinále sa dostala aj šampiónka z roku 2018 Japonka Naomi Osaková. Nasadená štvorka sa však natrápila s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, ktorú pokorila v troch setoch 6:3, 6:7 (4), 6:2. Osaková nastúpila so zatejpovaným stehenným svalom, ktorý si zranila minulý týždeň v semifinále turnaja WTA v New Yorku.Medzi elitnú šestnástku postúpila aj šampiónka z roku 2016 Nemka Angelique Kerberová. Nasadená sedemnástka si poradila s domácou Ann Liovou 6:3, 6:4. V dohrávanom stretnutí 2. kola, ktoré vo štvrtok prerušili pre dážď, vyradila 18-ročná Američanka Catherine MCNallyová Rusku Jekaterinu Alexandrovovú (21.) 4:6, 6:3, 7:6 (2).