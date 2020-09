US Open: Mannarino musel takmer tri hodiny čakať na izbe

New York 5. septembra (TASR) – Nemecký tenista Alexander Zverev zdolal v noci na sobotu v 3. kole grandslamového turnaja US Open Francúza Adriana Mannarina 6:7 (4), 6:4, 6:2, 6:2. Duel sa uskutočnil po takmer trojhodinovom čakaní, počas ktorého vedenie turnaja rokovalo so zdravotnými úradmi v New Yorku o pokračovaní Mannarina na podujatí.



Mannarino bol už údajne na odchode na zápas, ktorý bol plánovaný na 20.30 SELČ, keď mu organizátori turnaja oznámili, že ich kontaktovali miestne zdravotné úrady a odporúčajú mu karanténu v hotelovej izbe: "Prekvapilo ma to. Hlavou som bol už na dvorci."



Tridsaťdvaročný Francúz prišiel tesne pred začiatkom US Open do kontaktu s krajanom Benoitom Pairem, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. Spolu s ďalšími hráčmi musel súhlasiť so sprísneným bezpečnostným protokolom, aby mu miestne úrady dovolili vo Flushing Meadows vôbec nastúpiť. Ich rozhodnutie bezprostredne pred začiatkom zápasu ho však prekvapilo: “Bola to naozaj čudná situácia. Len som ležal a snažil sa koncentrovať pre prípad, že by sa zápas napokon uskutočnil.“ Povolenie opustiť izbu napokon dostal po viac ako dvoch hodinách čakania a duel odštartoval až o 23.20 SELČ. “Tešil som sa z toho, že som vôbec mohol nastúpiť,“ povedal Mannarino.



K situácií sa neskôr vyjadrila aj Tenisová asociácia USA (USTA): “Počas rokovania s úradmi sme boli s hráčmi v neustálom kontakte. S ohľadom na lekárske tajomstvo však nemôžeme o celej záležitosti poskytnúť bližšie informácie.“



Do riešenia problému sa podľa agentúry AFP zapojil aj Srb Novak Djokovič, ktorý sa mal dokonca osobne snažiť kontaktovať newyorského guvernéra, aby zápas povolil. "Aby som bol úprimný, ani netuším, čo sa vlastne stalo. Nakoniec mi len povedali, že Adrian môže hrať," povedal Djokovič.



Nemec Zverev, ktorý sa po víťazstve stretne v osemfinále s nenasadeným Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom povedal, že mal informácie, že je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa zápas uskutoční: “Jednoducho som čakal. Sme predsa profesionáli a s takouto situáciou sa musíme vedieť vysporiadať.“