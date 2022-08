Molčan prehral v 1. kole dvojhry US Open s Monteirom

muži - dvojhra - 1. kolo:



Thiago Monteiro (Braz.) - Alex MOLČAN (SR) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1-





New York 30. augusta (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Brazílčanovi Thiagovi Monteirovi podľahol 4:6, 6:4, 4:6, 1:6. Zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka tak nenadviazal na vystúpenie z vlaňajška, keď v New Yorku postúpil až do 3. kola.V prvom sete si obaja hráči držali podanie až do desiateho gemu, v ktorom Molčan stratil servis. Na začiatku druhého dejstva sa Monteiro ujal vedenia 3:0, Molčan však vyrovnal na 3:3 a v koncovke slávil úspech. V treťom sete nezužitkoval Molčan rýchly brejk a za stavu 4:5 opäť prišiel o servis, hoci viedol 40:15.Štvrté dejstvo bolo už v réžii Monteira, ktorý v siedmom geme premenil druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Molčanom na 2:0. V roku 2018 ho zdolal hladko v dvoch setoch na antukovom challengeri v poľskom Štetíne. Jediným slovenským želiezkom v mužskom singli na US Open tak zostal kvalifikant Norbert Gombos, ktorého v utorok čakal duel proti Španielovi Albertovi Ramosovi-Vinolasovi.